【灣區新聞】韓超Jagalchi進駐Serramonte購物中心帶動周邊商家買氣 將有更多亞洲餐廳進駐（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

韓國超市Jagalchi進駐Daly City的Serramonte購物中心,帶動周邊商家買氣,年底前有更多亞洲餐廳進駐。

著名的港式飲茶鯉魚門,將從發跡的Daly City舊址,年底搬遷到Serramonte購物中心,就在韓國超市Jagalchi旁邊,而且面積是現在的兩倍大,購物中心內部的牆上,預告許多新的餐館商店即將開幕。

根據舊金山紀事報的報導,曾經的Kids Foot Locker,將成為丸福拉麵最新分店,以其獨特的服務和用餐體驗聞名的火鍋店海底撈,也將在這裡開分店。

面對亞洲餐館陸續進駐,購物商場的小攤位表示歡迎,說自從韓國超市開幕後,有更多人來這裡。

James是Daly City居民,他每天晨運後,都會來這裡逛逛。

James說:「韓國超市開張後,我經常來,很多熟食,(你歡迎更多亞洲餐館?)我一直在等日本拉麵開張,我很喜歡亞洲食物,非常美味。」

兩年前從倫敦搬來舊金山的Sam,就住在離Stonestown兩個街口,她看到現在二樓幾乎都是亞洲餐館,唯一的缺點就是停車困難,她還特地跑來這邊買菜。

舊金山居民Sam說:「我非常喜歡更多種類的食物,更多亞洲美食或菜系,絕對的鼓勵更多人來這裡,否則我就在家吃午餐了。」

Serramote購物中心1968年首次開業以來,如今已發生翻天覆地的變化,Longs Drugs、Kinney Shoes和Mervyn’s百貨公司都已不復存在,但原有的主力租戶梅西百貨仍在營業。

現在所屬的開發商Regency Centers,目前正在進行耗資3,700萬美元的翻新工程,這項新投資看準了不斷變化的零售環境,和轉趨線上購物的轉型,以及灣區龐大的亞太裔。

根據統計27%的灣區居民認為自己是亞太裔,除了吸引尋找美食的顧客外,這些新餐廳還可能帶動周邊買氣。

舊金山Stonestown亞洲餐館一家又一家的開,隨著她的轉型成功,灣區有需多商場也都想複製成功範例。

