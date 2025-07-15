【灣區新聞】韓超Jagalchi進駐Serramonte購物中心帶動周邊商家買氣 將有更多亞洲餐廳進駐（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

韓國超市Jagalchi進駐Daly City的Serramonte購物中心，帶動周邊商家買氣，年底前有更多亞洲餐廳進駐。

著名的港式飲茶鯉魚門，將從發跡的Daly City舊址，年底搬遷到Serramonte購物中心，就在韓國超市Jagalchi旁邊，而且面積是現在的兩倍大，購物中心內部的牆上，預告許多新的餐館商店即將開幕。

根據舊金山紀事報的報導，曾經的Kids Foot Locker，將成為丸福拉麵最新分店，以其獨特的服務和用餐體驗聞名的火鍋店海底撈，也將在這裡開分店。

面對亞洲餐館陸續進駐，購物商場的小攤位表示歡迎，說自從韓國超市開幕後，有更多人來這裡。

James是Daly City居民，他每天晨運後，都會來這裡逛逛。

James說：「韓國超市開張後，我經常來，很多熟食，（你歡迎更多亞洲餐館？）我一直在等日本拉麵開張，我很喜歡亞洲食物，非常美味。」

兩年前從倫敦搬來舊金山的Sam，就住在離Stonestown兩個街口，她看到現在二樓幾乎都是亞洲餐館，唯一的缺點就是停車困難，她還特地跑來這邊買菜。

舊金山居民Sam說：「我非常喜歡更多種類的食物，更多亞洲美食或菜系，絕對的鼓勵更多人來這裡，否則我就在家吃午餐了。」

Serramote購物中心1968年首次開業以來，如今已發生翻天覆地的變化，Longs Drugs、Kinney Shoes和Mervyn’s百貨公司都已不復存在，但原有的主力租戶梅西百貨仍在營業。

現在所屬的開發商Regency Centers，目前正在進行耗資3,700萬美元的翻新工程，這項新投資看準了不斷變化的零售環境，和轉趨線上購物的轉型，以及灣區龐大的亞太裔。

根據統計27%的灣區居民認為自己是亞太裔，除了吸引尋找美食的顧客外，這些新餐廳還可能帶動周邊買氣。

舊金山Stonestown亞洲餐館一家又一家的開，隨著她的轉型成功，灣區有需多商場也都想複製成功範例。

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