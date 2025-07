【全國新聞】聯邦最高法院容許特朗普政府對聯邦教育部大裁員

【KTSF 吳倩妤報導】

聯邦最高法院週一容許特朗普政府對聯邦教育部大裁員。

最高法院的六位保守派大法官,週一無解釋而批准特朗普政府的緊急申訴,封鎖聯邦地區法官的有關禁令,容許特朗普政府向教育部開刀。

三位自由派大法官就表明反對,當中的Sotomayor大法官代表發布異議書,批評多數派明知道當前的行政權執意不守法律,司法權有義務去制衡,但不僅無作為,更加快助長政府無法無天,對最高法院自己的裁定所產生的衝擊故意視若無睹,或表現幼稚無知,無論如何都會嚴重威脅美國憲法的三權分立,是獎勵行政權擺明不守憲法。

原告一方的“Democracy Forward民主前進”組織就認為,最高法院這項裁決重創公共教育。

主審本案的麻省聯邦地區法官在5月時裁定,有證據顯示政府方面確實有意在無法律許可下剷除聯邦教育部,換言之是透過大裁員的方式,將某些聯邦部門的規模縮小到無法有效辦事。

一些輿論因此認為,特朗普政府此舉是僭越國會的權力,因為這些聯邦部門是國會設立,並撥款運作。

特朗普2.0就指,有關的聯邦部門功能重疊,並且行政效率低落,因此交由新成立的政府效率部為聯邦政府瘦身,引來訴訟。

保守派主導的最高法院上週就容許特朗普政府繼續推行對多個聯邦機構的大裁員計劃。

