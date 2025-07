【灣區新聞】聖荷西男子在公園斬死9歲兒子 再引誘警員到場殺他

【KTSF 張擎鳳報導】

南灣聖荷西警方表示,一個爸爸在公園斬死其9歲兒子,然後自己報案,引誘警員到場開槍將他擊斃。

聖荷西警方表示,兇手是48歲Fremont男子Mateusz Dzierbun,在市内北部Cataldi公園用刀斬死9歲的兒子後,打911報警,稱有人在公園内用刀斬傷他的兒子,他向警方形容疑犯時,甚至描述自己的衣著和樣貌。

警員在星期日下午3點半左右抵達現場,發現一身血的Dzierbun就坐在兒子的旁邊,然後他站起身拿著大刀衝向警員。

兩名警員向Dzierbun連開多槍,Dzierbun中槍身亡,警方隨即跑去搶救遇害男童,證實男童已當場死亡。

事件中沒有警員受傷。

聖荷西警察局長Paul Joseph指,Dzierbun是有計劃地引誘警方到場殺他,從而達到自殺的目的。

Joseph說:「透過警察自殺是懦弱的行為,這種行為會把警察帶入疑犯自己的惡夢之中,讓他們終生背負那一刻的負擔,那天下午,警察們正奔向一個他們認為急需幫助的孩子,他們去哪裡是為了拯救生命,而不是為了奪走生命。」

