一名76歲的老婦週日早上在奧克蘭(屋崙)Patten區過馬路時被一輛Pick Up車撞死,司機事後駕駛逃離現場,幾小時後被拘捕,警方懷疑司機酒後駕駛導致意外。

這宗致命車禍發生在週日上午8點40分左右,地點是Fruitvale夾東27街,警方表示,一輛豐田Tacoma Pickup車,正從Fruitvale北行車線向西轉入東27街,撞倒在斑馬線上的婦人,婦人被送往醫院隨後不治身亡。

警方指出,司機駕車逃離現場,幾個小時後人車在附近被被找到,死者和駕駛都是奧克蘭居民,據調查酒精是造成這宗車禍的原因。

疑犯目前被關押在監獄,涉嫌過失殺人罪,肇事逃逸致他人死亡及酒後駕駛。

