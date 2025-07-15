【全國新聞】美國東北部暴雨成災 紐約市地鐵站嚴重水浸

【有線新聞】

美國東北部多地暴雨成災，紐約市地鐵站嚴重水浸；新澤西州宣布進入緊急狀態，大量航班延誤，多個地區發出洪災警報，逾5,000萬人受影響。

雨水湧入美國紐約市地鐵站，如同變成噴泉。列車停駛，乘客受困，車廂內部分人提起雙腳，避免鞋履浸濕。車門形成「水簾洞」，樓梯亦變成急流，乘客只好「逆流而上」。

美國東北部受移動緩慢的風暴影響，周一遭暴雨侵襲，新澤西州和紐約州的道路嚴重水浸，曼哈頓和皇后區等紐約市全部5個行政區一度發出閃洪警告。

國家氣象局預測，市內部分地區每小時降雨量可能逾50毫米，緊急部門呼籲地下室居民執拾物品離開。

除路面交通混亂外航班亦受阻，惡劣天氣下全國近2,000班客機取消，逾一萬班次延誤，東岸的機場最受影響，包括甘迺迪國際機場要暫停航班升降。

紐約市長民主黨候選人曼達尼稱需升級市內基建，應對新的氣候狀況。新澤西州同樣廣泛地區水浸，有巴士和列車延誤，州長墨菲宣布進入緊急狀態，呼籲居民盡量留在室內。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。