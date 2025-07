【KTSF】

美國對墨西哥新鮮番茄加徵17%關稅,盼振興本土生產。

政府宣布對大多數來自墨西哥的新鮮番茄加徵17%關稅,原因是雙方談判未能達成避免關稅的協議。

支持者表示,這項進口稅,有助於重建日漸萎縮的美國番茄產業,並確保美國消費的農產品能在國內種植。

據佛羅里達番茄協會的數據,墨西哥目前供應了約70%的美國番茄市場,而二十年前僅為30%。

但反對者,包括在墨西哥種植番茄的美國公司則認為,關稅將使美國消費者購買新鮮番茄的成本提高。

