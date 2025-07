【KTSF】

麻省一間養老院週日晚發生火警,造成9人死亡,至少30人受傷。

當時Gabriel House養老院內約有70人,一些院友被困,有人更伸出窗外,大叫求救,建築物也冒出濃煙和火焰。

一個消防工會聲稱,人手不足阻礙了救援工作,但市長批評這個講法。

消息說由於住客多數是行動不便,所以令疏散工作困難。

當局初步認為火警沒有可疑,起火原因仍在調查中。

