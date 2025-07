【國際新聞】特朗普宣布向歐盟及墨西哥貨品徵收30%關稅

【有線新聞】

美國總統特朗普宣布向歐盟及墨西哥貨品徵收30%關稅,歐盟委員會主席馮德萊恩批評會擾亂跨大西洋供應鏈,必要時會反制。墨西哥亦指不公平,但有信心8月前達成協議。

特朗普在社交平台公布,8月1日起向歐盟及墨西哥的進口貨品徵收30%對等關稅,特朗普致歐盟委員會主席馮德萊恩及墨西哥總統辛鮑姆的信中警告,若試圖反制或透過第三方規避關稅,將進一步提高稅率。

美國四月時宣布對歐盟徵收20%對等關稅,雙方一直談判,早前一度有報道指歐盟接受大部分貨品劃一10%關稅,但現在特朗普將關稅調高至30%。

馮德萊恩批評會擾亂跨大西洋供應鏈,損害企業及消費者利益,將採取一切必要措施維護自身利益,包括必要時採取適當反制措施。她強調始終尋求透過對話,確保穩定和建設性的跨大西洋夥伴關係,會繼續與美國談判,爭取在本月底前達成協議。

法國總統馬克龍強烈反對美方關稅,認為如果歐美無法達成協議,歐盟應加快制定反制措施;意大利總理梅洛尼強調,歐美爆發貿易戰沒有意義,相信能夠達成公平協議。

至於墨西哥同樣被徵收30%關稅,特朗普指因為打擊販運芬太尼的力度仍不足,令北美淪為毒梟的販毒遊樂場。

總統辛鮑姆表示有信心兩國將於8月前達成更好協議,稱目前需要保持冷靜,必定捍衛國家主權。

