【全國新聞】國會發布特朗普遇刺調查報告 批特勤局連番犯錯

【有線新聞】

美國總統特朗普遭企圖暗殺一周年,國會發布調查報告,指責特勤局犯了連串可以避免的錯誤,又批評特勤局問責不力,未有辭退任何涉及當日負責策劃和保安的人員。

特朗普去年在賓夕法尼亞州出席競選活動時避過暗殺,一年後的今日他與夫人梅拉尼婭到新澤西州觀看世界冠軍球會盃決賽,賽後負責頒獎給冠軍球會車路士,更留在台上與球員一同慶祝。

特朗普回程時稱對當日行刺的事沒回想太多,「你越是去回想,越是會看到當日的情境,但我沒有,我不喜歡回想太多,我仍有工作要完成,所以沒有回想太多。作為總統是一分帶點危險的職業,但我真的沒想太多。」

同日參議院國土安全與政府事務委員會,公開31頁報告,交代特朗普一年前在競選集會遭槍手克魯克斯企圖暗殺的細節,但仍然未能查出他的行兇動機,但報告形容特勤局的失誤驚人,由籌劃到執行保安安排出現連番疏忽,內部及對外通訊機制失效,州警發現槍手後未能及時通報特勤局,令特勤局有近45分鐘不知道槍手存在。

報告又指特朗普團隊曾要求增加賓夕法尼亞和其他集會的保安人手和資源,但多次遭特勤局拒絕,特勤局明知賓夕法尼亞集會會場保安風險高,仍指派經驗不多的人員監督行動。

雖然特勤局時任局長奇特爾事後請辭,但未有任何涉事人員被革職,六名被勒令停職的人員更在近期才接受紀律處分。近身保護特朗普的柯倫更獲晉升為特勤局局長,他指特勤局會根據報告繼續推行改革,避免重複犯錯。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。