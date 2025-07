【KTSF】

受關稅影響,番茄價格最快週一加價。

從週一開始,美國將退出與墨西哥簽訂長達30年的番茄價格協議,此舉將對由墨西哥的進口番茄徵收近21%的關稅,包括超市的番茄、雜貨店的番茄醬、披薩店等餐廳等,任何使用番茄的地方,都要支付更高的價錢。

一些使用進口番茄的餐廳老闆表示,擔心價格上升,可能會影響生意。

不過,一些美國本地的種植者表示贊成徵收關稅,認為可以打擊「傾銷」,即以低價將產品出口賣往海外市場,損害當地農產品競爭力的做法。

美、墨兩國自1996年簽署的番茄協議,實際上為進口番茄設定了價格底線,墨西哥同意遵守設定的參考價格,美國則暫停對墨西哥番茄的反傾銷調查,不過週一起美國將退出協議,為對墨西哥番茄徵收近21%的關稅鋪路。

