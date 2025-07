【全國新聞】無證移民兒童將被禁參加名為「啟蒙計劃」的兒童保育計劃

【KTSF】

聯邦衛生部長小羅勃甘迺迪日前宣布,將禁止無證移民兒童參加一項稱為「啟蒙計劃」(Head Start)的兒童保育計劃,有關政策將在7月14日發布。

啟蒙計劃主要是服務全國低收入家庭的兒童,目前加州有約73,476名兒童參加,但不確定當中有多少無證兒童,因為啟蒙計劃並未將移民身份列為參加的資格。

小羅勃甘迺迪表示,長期以來政府挪用辛勤工作的美國人的稅款來激勵非法移民,聯邦教育部和勞工部也宣布,將禁止無證移民參加聯邦職業技術教育和成人教育計劃。

無證移民已被禁止參加大多數聯邦項目,但1998年的一份通知,允許他們享受一些有幼兒的低收入家庭福利。

對於這項宣布,全國啟蒙計劃協會發表聲明警告稱,試圖強加這樣的要求,可能會對受影響的家庭製造恐懼和困惑,倡議者和教育工作者擔心,有關宣布可能會阻止一些家長讓他們的美國公民子女參加「啟蒙計劃」。

這項新政策預計在7月14日公布在《聯邦公報》,屆時民眾將可在30天內提交意見。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。