【加州新聞】移民執法人員到南加兩農場大搜捕 與示威者爆發衝突一人亡

【KTSF 林子皓報導】

聯邦移民執法人員日前到南加州兩處農場大搜捕,期間與示威者爆發衝突,工會指有一人在事件中死亡。

國土安全部在一份聲明中表示,當局週四分別在南加州Carpinteria和Camarillo執行刑事搜查令,並一共拘捕了200名涉嫌非法入境的移民,現場還發現至少10名移民兒童。

在其中一處合法大麻種植場突襲期間,大批民眾聚集在農場外抗議移民局執法,期間身穿制服的執法人員,與示威者一度對峙,執法人員一度施放催淚彈,示威者亦向汽車投擲物品,現場一片混亂。

事件中,4名美國公民因襲擊或拒捕而被捕,當局懸賞5萬美元,追捕一名涉嫌向聯邦特工開槍的疑犯,至少一名工人受重傷住院。

據涉事的工會United Farm Workers指,該名員工延至週五不治。

涉事的農場發聲明表示,公司沒有違反「適用的招聘做法」,也沒有僱用童工。

