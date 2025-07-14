【加州新聞】移民執法人員到南加兩農場大搜捕 與示威者爆發衝突一人亡

July 14, 2025 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF 林子皓報導】

聯邦移民執法人員日前到南加州兩處農場大搜捕，期間與示威者爆發衝突，工會指有一人在事件中死亡。

國土安全部在一份聲明中表示，當局週四分別在南加州Carpinteria和Camarillo執行刑事搜查令，並一共拘捕了200名涉嫌非法入境的移民，現場還發現至少10名移民兒童。

在其中一處合法大麻種植場突襲期間，大批民眾聚集在農場外抗議移民局執法，期間身穿制服的執法人員，與示威者一度對峙，執法人員一度施放催淚彈，示威者亦向汽車投擲物品，現場一片混亂。

事件中，4名美國公民因襲擊或拒捕而被捕，當局懸賞5萬美元，追捕一名涉嫌向聯邦特工開槍的疑犯，至少一名工人受重傷住院。

據涉事的工會United Farm Workers指，該名員工延至週五不治。

涉事的農場發聲明表示，公司沒有違反「適用的招聘做法」，也沒有僱用童工。

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