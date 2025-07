【KTSF 黃恩光報導】

有地產發展商向舊金山(三藩市)申請在金融區興建摩天大廈,比Salesforce大樓還要高15層,如果成事的話,這棟摩天大樓將會成為美國西岸最高的建築物。

七年前,Salesforce大樓取代Transamerica金字塔式大廈,成為舊金山最高的地標。

舊金山紀事報的報導指出,Salesforce大樓的共同發展商Hines公司,向市府提交申請,要在前PG&E總部,Beale街77號,興建1225呎高的摩天大廈,比Salesforce還要高15層樓,如果落成的話,將會超越洛杉磯的Wilshire Grand Center,成為美國西岸最高的建築物。

構想中的大廈除了有辦公室之外,還會有零售商店、餐廳和一個公園,發展商還計劃修復同一條街兩棟歷史建築物,以及把一棟辦公樓宇改建成有120個單位的住宅。

