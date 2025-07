【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山(三藩市)日落區今年的夜市因資金問題而要取消。

日落區夜市已經成功舉辦了兩年,但今年9月份的夜市就要取消。

對此,日落區商戶協會發出聲明說,隨著夜市活動規模的擴大,夜市的安排和管理上更具挑戰,但無可否認,在大家擺脫疫情之際,夜市為大家創造一個有趣而合適家庭的活動,因此協會正在與其他商家以及社區組織協商,希望將夜市帶回社區。

代表日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio)說:「夜市會回歸,它未取消,只是現在暫停了,明年初會回歸,我會非常努力,確保在Irving街和日落區,或許在其他地點舉辦夜市。」

