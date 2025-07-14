【灣區新聞】舊金山日落區發生多宗入室爆竊案（視頻）

【KTSF 李嘉怡報道】

舊金山（三藩市）日落區發生多宗入室爆竊案。

位於日落區Taraval街的Lou’s Cafe三文治快餐店，週四凌晨大概5點40分被爆竊，店家週五仍然有開門營業。

店家表示，案發後，雖然已經立即報警，警察不到十分鐘就到達現場，但匪徒手法迅速，不到三分鐘就逃離現場。

店内的監控錄像拍攝到一名身著黑色連帽衫和藍色牛仔褲的匪徒，用工具打爛玻璃門，進入店内後直擊櫃檯，拆走整個收銀機，離開的時候還順手拿了一個雪糕。

店家Mark Brody說：「收銀機約有300元存底，收銀機約值300元，另外店門要一千元，再加上當天的銷售，損失約三、四千元。」

店家還說，開店十年，曾經兩次被賊人入室爆竊。

代表日落區市參事殷嘉立（Joel Engardio）表示：「我們來此提供支持，確保警方調查並逮捕竊賊，還有便衣警察在夜間工作，確保抓到這些竊賊。」

另外，最近日落區還有其他四間商店也發生爆竊案，其中包括餐廳、汽車維修店及奶茶店等。

本台在這些案件發生後，嘗試聯繫舊金山警方，但暫時未有回應。

市參事殷嘉立辦公室表示，將會在日落區舉行公共安全講座，目的是提供資訊給商家，教他們如何防止盜竊，以及保護自己避免受傷。

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