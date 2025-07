【灣區新聞】舊金山日落區發生多宗入室爆竊案（視頻）

【KTSF 李嘉怡報道】

舊金山(三藩市)日落區發生多宗入室爆竊案。

位於日落區Taraval街的Lou’s Cafe三文治快餐店,週四凌晨大概5點40分被爆竊,店家週五仍然有開門營業。

店家表示,案發後,雖然已經立即報警,警察不到十分鐘就到達現場,但匪徒手法迅速,不到三分鐘就逃離現場。

店内的監控錄像拍攝到一名身著黑色連帽衫和藍色牛仔褲的匪徒,用工具打爛玻璃門,進入店内後直擊櫃檯,拆走整個收銀機,離開的時候還順手拿了一個雪糕。

店家Mark Brody說:「收銀機約有300元存底,收銀機約值300元,另外店門要一千元,再加上當天的銷售,損失約三、四千元。」

店家還說,開店十年,曾經兩次被賊人入室爆竊。

代表日落區市參事殷嘉立(Joel Engardio)表示:「我們來此提供支持,確保警方調查並逮捕竊賊,還有便衣警察在夜間工作,確保抓到這些竊賊。」

另外,最近日落區還有其他四間商店也發生爆竊案,其中包括餐廳、汽車維修店及奶茶店等。

本台在這些案件發生後,嘗試聯繫舊金山警方,但暫時未有回應。

市參事殷嘉立辦公室表示,將會在日落區舉行公共安全講座,目的是提供資訊給商家,教他們如何防止盜竊,以及保護自己避免受傷。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。