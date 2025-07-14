【灣區新聞】Santa Clara縣警追查零售竊盜案 意外揭發贓物轉售案

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南灣Santa Clara縣警長辦公室宣佈，在追查一宗零售竊盜案中，意外揭發一宗贓物轉售案，警方起出估計價值2萬元的失竊商品，並逮捕兩人。

根據Santa Clara縣警長辦公室，當局是在調查一宗金額約5千元，發生在Cupertino的Ulta Beauty商品盜竊案時，追查到這批賊贓，並揭發一宗更大規模的轉售案，拘捕兩人，分別是33歲的Ivan Espinoza，與41歲的Claudia Barragan，兩人均為奧克蘭（屋崙）居民。

警方表示，在鎖定疑犯後，在奧克蘭West Court一處住宅，及San Leandro街的一個儲物單位內，起出估計接近1萬元，來自Ulta、Target、CVS、Walgreens、TJ Maxx及Sally Beauty等零售商的賊贓，實際數量仍在清點中，總價預計達2萬元。

兩名疑犯將面臨有組織零售竊盜、接收贓物及共謀等多項指控。

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