【灣區新聞】Santa Clara縣警追查零售竊盜案 意外揭發贓物轉售案

南灣Santa Clara縣警長辦公室宣佈,在追查一宗零售竊盜案中,意外揭發一宗贓物轉售案,警方起出估計價值2萬元的失竊商品,並逮捕兩人。

根據Santa Clara縣警長辦公室,當局是在調查一宗金額約5千元,發生在Cupertino的Ulta Beauty商品盜竊案時,追查到這批賊贓,並揭發一宗更大規模的轉售案,拘捕兩人,分別是33歲的Ivan Espinoza,與41歲的Claudia Barragan,兩人均為奧克蘭(屋崙)居民。

警方表示,在鎖定疑犯後,在奧克蘭West Court一處住宅,及San Leandro街的一個儲物單位內,起出估計接近1萬元,來自Ulta、Target、CVS、Walgreens、TJ Maxx及Sally Beauty等零售商的賊贓,實際數量仍在清點中,總價預計達2萬元。

兩名疑犯將面臨有組織零售竊盜、接收贓物及共謀等多項指控。

