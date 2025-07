【KTSF】

總統特朗普週五下午抵達德州視察洪水災情,洪水至今造成逾120人死亡,他將與前線人員及遇難者家屬會面。

特朗普說:「災情的嚴重程度,令人以為一定是水壩決堤才會造成,這是一件非常可怕的事。」

特朗普與第一夫人週五下午抵達德州,與德州州長Greg Abbott一同親身視察水災造成的嚴重破壞。

這場洪水災禍,至今已導致至少120人死亡,白宮方面形容,這場水災為極為罕見,屬大型天災,特朗普亦將前往德州緊急應變中心,與前線人員以及水災遇難者的家屬會面,並聽取官員簡報。

