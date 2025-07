【有線新聞】

美國國務院裁減逾1,300名員工,配合總統特朗普的大規模重組計劃。

當地周五早上,有國務院員工攜同紙箱上班,一名高層向美聯社透露,國務院已通知逾千名公務員及外交官員,將解僱他們,又指是針對非核心職能部門,重複或多餘的辦公室人員。

內部消息指,有外交官員被勒令行政休假120天,之後將會正式失去辭退,有外交官嚴厲批評,做法將削弱美國的全球領導地位及應對外在威脅的能力。

