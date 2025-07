【KTSF】

舊金山(三藩市)動物園宣布,園內備受喜愛的12歲雄性小熊貓 Tenzing因病離世。

舊金山動物園指,Tenzing近月出現神經系統問題,包括平衡出現問題,經診斷懷疑感染肌孢子蟲病,最終病情惡化,在獸醫團隊照料下安詳離世。

牠自2014年來到舊金山動物園,並加入物種保育計劃,是小熊貓的代表動物,亦憑活潑性格和創意行為深受歡迎,曾多次在社交媒體上走紅。

園方形容,牠不僅是珍貴動物,更是家庭成員,牠的貢獻將延續於保育工作之中。

