【灣區新聞】舊金山列治文區發生住宅火警 一人死亡

【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區發生住宅火警,有一個居民死亡,一個消防員受輕傷,火警現場就在一個消防分局對面。

舊金山消防局在X平台發佈的消息指出,火警現場位於26 Ave 500號地段,介乎Anza街和Geary大道之間,是一棟獨立屋,斜對面就是14號消防分局,消防局將火警列為一級。

1 alarm fire on the 500 block of 26th Avenue across from SFFD station 14. The fire has been contained in this single family residence. There is 1 minor injury to a firefighter and 1 civilian fatality. Fire investigators are on scene now. No cause at this time and 26th Avenue… pic.twitter.com/nOZ404JQEM

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) July 11, 2025