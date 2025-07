【KTSF】

南灣聖荷西警方稍早接獲線報,拘捕一名涉嫌製造和走私槍械的男子。

聖荷西警方早前透過矽谷滅罪熱線接獲匿名線報,指Cherry大街4900號一幢住屋,有人涉嫌製造和走私槍械。

警方調查後,鎖定35歲男子Frank Catanzaro為主要疑犯,於6月26日持搜查令搜查其住屋,並將他拘捕。

警方在行動中起出多件非法製造的槍械,俗稱幽靈槍或鬼槍,以及配備滅音配件的手槍、子彈、3D印刷機等。

疑犯涉嫌非法製造和藏有無序列編號的槍械、非法銷售槍械等罪名被扣查。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。