【灣區新聞】舊金山屋價升至疫情以來新高 房價中位數達到176萬元

【KTSF 古琳嘉報導】

最新數據顯示，舊金山（三藩市）房屋銷售價格攀升至疫情以來新高，房價中位數達到176萬元，豪宅銷售持續向好。

對於舊金山的屋主來說，可能又迎來賣房子的好時機，San Francisco Business Times引用房地產機構Compass提供的數據指出，舊金山的整體房屋中位價攀升至176萬元，共渡公寓的中位價也按年上升10%，達到122.5萬元，AI帶動市內經濟，導致豪宅的銷售也有所增加，並吸引更多國際買家的關注。

報導指出，根據今年第二季的新數據顯示，舊金山的房地產市場再次出現轉變，銷售價格再次上漲，房屋銷售中位數，包括獨立房屋和共渡公寓在內，比今年第一季上漲8.5%，按年則上漲約3.5%，達到2022年以來的最高季度價格，房屋中位數為176萬元，高於第一季的162萬元。

其中共渡公寓condo的成長更明顯，今年第二季的共渡公寓中位數，從第一季的略高於100萬元，上漲至122.5萬。

Compass的分析指出，獨立屋和共渡公寓的房價中位數，均創下了自疫情高峰以來的最高季度水平，公寓（apartment）租金也創下自2020年以來的最高水平。

分析又表示，到7月初為止，經濟不確定性指標正在下降，股市已開始復甦並創下新高，消費者信心開始回升，利率正逐漸下降，這些改善的情況如果持續，對於今年下半年的房市繼續升溫會有幫助。

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