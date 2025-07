【灣區新聞】舊金山屋價升至疫情以來新高 房價中位數達到176萬元

【KTSF 古琳嘉報導】

最新數據顯示,舊金山(三藩市)房屋銷售價格攀升至疫情以來新高,房價中位數達到176萬元,豪宅銷售持續向好。

對於舊金山的屋主來說,可能又迎來賣房子的好時機,San Francisco Business Times引用房地產機構Compass提供的數據指出,舊金山的整體房屋中位價攀升至176萬元,共渡公寓的中位價也按年上升10%,達到122.5萬元,AI帶動市內經濟,導致豪宅的銷售也有所增加,並吸引更多國際買家的關注。

報導指出,根據今年第二季的新數據顯示,舊金山的房地產市場再次出現轉變,銷售價格再次上漲,房屋銷售中位數,包括獨立房屋和共渡公寓在內,比今年第一季上漲8.5%,按年則上漲約3.5%,達到2022年以來的最高季度價格,房屋中位數為176萬元,高於第一季的162萬元。

其中共渡公寓condo的成長更明顯,今年第二季的共渡公寓中位數,從第一季的略高於100萬元,上漲至122.5萬。

Compass的分析指出,獨立屋和共渡公寓的房價中位數,均創下了自疫情高峰以來的最高季度水平,公寓(apartment)租金也創下自2020年以來的最高水平。

分析又表示,到7月初為止,經濟不確定性指標正在下降,股市已開始復甦並創下新高,消費者信心開始回升,利率正逐漸下降,這些改善的情況如果持續,對於今年下半年的房市繼續升溫會有幫助。

