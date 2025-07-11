【灣區新聞】奧克蘭華埠Courtyard酒店改建為無家者房屋計劃暫緩進行（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠居民成功爭取，終止將Courtyard酒店改建為無家可歸者臨時房屋的計劃。市議員王夏琳（Charlene Wang）證實，酒店所屬的Marriott集團已退出交易。

市議員王夏琳表示，得知賣方Marriott集團已經決定退出交易，説明奧克蘭華埠居民反對將Courtyard酒店改建為無家可歸者臨時房屋的訴求，已經得到回應。

王夏琳說：「我也是這樣理解的，Marriott集團已經退出交易，我們剛剛跟房地產經紀談過，他們正在和我們合作，要找一個替代方案。」

王夏琳表示，自己曾在聯邦與州政府推動無家可歸者安置政策，並非反對收容設施，但認為此提案在多方面都未有完善考慮，並認為市府不應由上而下強推項目，而應讓社區參與決策。

王夏琳說：「市政府不能就這樣來到這個社區，未經任何溝通就由上而下地推行改變，這種做法是完全無法接受的。」

她指出，選址位於華埠心臟地帶，鄰近長者公寓，周邊居民多為年長亞裔，將剛從帳篷區遷出的無家可歸者安排在旁邊，風險極高。

屋崙華埠社區促進會（OCIC）主席莊錦鎮（Stewart Chen）指出，這次社區迅速團結起來，從商家、非牟利組織到居民，共同發聲爭取應有的尊重與參與，目的是為了維護華埠長遠的安全與發展，而不僅僅是反對一項提案。

他強調，社區並非反對協助無家可歸者，而是希望市府在推動相關項目前，應更謹慎與居民協商。

莊錦鎮說：「我們不是歧視無家可歸，他們都挺難的，我們是很同情，也願意幫助，我們不是無理取鬧的，我們願意，我們也知道這種事情，需要大家坐下來慢慢商量。」

雖然這次事件暫時得到解決，但無家可歸者的安置，仍然是奧克蘭市府需要解決的問題，如何保障治安，與平衡社區各界的需要，將會是未來城市規劃的重點。

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