【灣區新聞】奧克蘭華埠Courtyard酒店改建為無家者房屋計劃暫緩進行（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠居民成功爭取,終止將Courtyard酒店改建為無家可歸者臨時房屋的計劃。市議員王夏琳(Charlene Wang)證實,酒店所屬的Marriott集團已退出交易。

市議員王夏琳表示,得知賣方Marriott集團已經決定退出交易,説明奧克蘭華埠居民反對將Courtyard酒店改建為無家可歸者臨時房屋的訴求,已經得到回應。

王夏琳說:「我也是這樣理解的,Marriott集團已經退出交易,我們剛剛跟房地產經紀談過,他們正在和我們合作,要找一個替代方案。」

王夏琳表示,自己曾在聯邦與州政府推動無家可歸者安置政策,並非反對收容設施,但認為此提案在多方面都未有完善考慮,並認為市府不應由上而下強推項目,而應讓社區參與決策。

王夏琳說:「市政府不能就這樣來到這個社區,未經任何溝通就由上而下地推行改變,這種做法是完全無法接受的。」

她指出,選址位於華埠心臟地帶,鄰近長者公寓,周邊居民多為年長亞裔,將剛從帳篷區遷出的無家可歸者安排在旁邊,風險極高。

屋崙華埠社區促進會(OCIC)主席莊錦鎮(Stewart Chen)指出,這次社區迅速團結起來,從商家、非牟利組織到居民,共同發聲爭取應有的尊重與參與,目的是為了維護華埠長遠的安全與發展,而不僅僅是反對一項提案。

他強調,社區並非反對協助無家可歸者,而是希望市府在推動相關項目前,應更謹慎與居民協商。

莊錦鎮說:「我們不是歧視無家可歸,他們都挺難的,我們是很同情,也願意幫助,我們不是無理取鬧的,我們願意,我們也知道這種事情,需要大家坐下來慢慢商量。」

雖然這次事件暫時得到解決,但無家可歸者的安置,仍然是奧克蘭市府需要解決的問題,如何保障治安,與平衡社區各界的需要,將會是未來城市規劃的重點。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。