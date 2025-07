【KTSF】

有消息指,蘋果擬明年初推出平價iPhone及升級版電腦產品。

彭博引述消息指出,蘋果明年春季發布會將推出包括新款平價智能手機iPhone 16e,更新版iPhone 17e,亦會推出新入門級別iPad,而原定今年發布的新款手提電腦則延至明年發布。

