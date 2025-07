【全國新聞】法官簽發新全國暫時禁令 阻擋特朗普實施出生公民權行政命令（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

新罕布什爾州一名聯邦地區法官週四簽發新的全國暫時禁令,阻擋總統特朗普的行政命令,試圖去終止某些嬰兒的出生公民權,特朗普政府指責法官此舉是不顧法治,公然繞過聯邦最高法院的決定。

新罕布什爾州聯邦地區法官Joseph Laplante今次發布全國適用的臨時禁止令很重要,因為聯邦最高法院在6月23日就出生公民權的訴訟,認為下級法院法官無權發布全國通用命令,要求法官重新考慮,但最高法院也留有後路,容許原告人透過集體訴訟,來尋求在全國範圍推翻總統的有關行政命令。

今次新罕布什爾州的集體訴訟就是其中的例子,美國公民自由聯盟與其他原告,在6月23日立即代表全國各地受影響的人士提出集體訴訟,聯邦地區法官Laplante順應移民權益律師的請求,認證一個全國性的集體訴訟,並且簽發一個臨時禁制令,阻擋總統特朗普在上任第一天就簽署的出生公民權行政命令。

在該項總統行政命令下,凡是在今年2月19日之後在美國出生的“雙非”嬰兒,將不能再自動成為美國公民,所謂“雙非”是指父母都是非公民,及非綠卡持有人。

這項總統行政命令隨即引起四宗訴訟,分別由個人、移民權益團體及22個民主黨主導的州先後提出,當中三名承審的聯邦地區法官,都發布全國性的臨時禁令,而Laplante法官就發布僅涵蓋原告的禁令。

週四他也發布全國通用禁令,但在七日後才執行,以便特朗普政府有時間提出上訴。

一般認為,司法部一定會上訴,白宮已經發聲明指責Laplante法官違法,試圖繞過最高法院的命令,到目前為止,出生公民權訴訟的各項裁定,都只是涉及地區法官的禁令,是否可以在全國執行,而不涉及總統的有關行政命令是否符合憲法第十四修正案的國籍條款,該條款寫明在美國出生的人自動成為美國公民。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。