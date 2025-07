【灣區新聞】Santa Clara縣兩間大華99超市因衛生問題需暫停營業 其中一間獲准重開（視頻）

【KTSF 李嘉怡報道】

南灣Santa Clara縣兩間分別位於Cupertino和Milpitas的大華99超市,因為衛生問題而要暫時停止營業,其中Cupertino的超市,已經通過衛生局批准重新開門,Milpitas的大華超市仍然關閉。

位於Milpitas環球廣場Barber Lane 338號的大華99超市暫停營業,本台攝影到達時,超市門口有數名員工正在清潔衛生。

有顧客打算進去購物,但門口有購物車擋著,店員表示週四沒有營業,「抱歉,我們今日不開門。」

Santa Clara縣環境衛生部的網站顯示,這間超市以及裡面的麵包店和熟食部暫時關閉,當局向本台證實,這間大華99星期一因為衛生問題暫停營業。

另一間位於Cupertino市N Wolfe Rd 10983號的大華99,也發生同樣的衛生問題,但該超市週四恢復正常營業,門口張貼有通過衛生部門檢查PASS的告示。

負責審查超市以及餐廳食店衛生的Santa Clara縣環境衛生局證實,這間超市本月1號因為發現老鼠糞便而需要關閉,在解決問題後,星期一已經恢復營業,而Mipitas縣的大華99仍然需要暫時關閉。

當局表示,關閉的超市在重新開業前,必須提交文件,交代已經解決了超市的清潔、蟲害防治等問題,然後接受衛生局後續檢查,以確保符合衛生規定。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。