【灣區新聞】Yolo縣煙花儲藏設施爆炸案 執法部門搜查舊金山列治文區一房屋（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對7月1日在Yolo縣發生的煙花儲藏設施爆炸事件,多個執法部門在舊金山(三藩市)列治文區一個房屋執行搜查令,這間房子與煙花公司的亞裔業主有關。

Yolo縣Esparto鎮煙花公司Devastating Pyrotechnics的儲藏設施,上週二發生的爆炸事件,確實已經導致7人死亡。

根據舊金山hoodline的報導,Yolo縣和沙加緬度縣的縣警,在舊金山警察部門警員的協助下,週二下午在舊金山列治文區2 Ave 400號路段搜查一間房屋。

根據商業登記紀錄,這間房屋是Devastating Pyrotechnics主要的登記以及郵寄地址,而負責人是Kenneth Chee,有列治文區居民看到大批警員的出現。

鄰居說:「這是個非常大的意外,在Second Avenue這裡,長期以來發生一件大事。」

另一名鄰居說:「他們是很好的鄰居,我想他們沒有犯錯。」

這棟房子是煙花公司東主48歲的Kenneth Chee 的前住所,舊金山紀事報在上個星期報導,Chee在向聯邦煙酒槍械及爆炸物管理局申請購買或擁有煙花的執照時被拒絕。

紀事報也報導,聯邦機構兩年前,批准另外一名男子Gary Chan Jr.營運Devastating Pyrotechnics,而Chan也和這間房子有關連。

代表Kenneth Chee和其公司的律師,至今對爆炸事件不予置評,而執法單位至今也沒有表示有人就爆炸事件觸犯刑事罪。

爆炸發生之後,當局發現7具遺體,週二在煙花廠現場引爆餘下的煙花,加州消防局帶頭調查這起致命爆炸事件,當局表示已經執行了幾份搜查令。

