【全國新聞】特朗普政府控告加州容許跨性別人士參加女子體育比賽違反民權法

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府提出訴訟,控告加州容許跨性別人士參加女子體育比賽,是違反聯邦民權法。

聯邦司法部在本案控告加州教育部,及加州校際聯盟CIF,指加州法例容許跨性別人士參加女子體育比賽,即是非法容許男生同女生競賽,剝奪了女生的平等教育及平等體育運動機會,屬於性別歧視,此舉是違反聯邦民權法《1972年教育修正案》第九條款,這項條例禁止在教育環境中的性別歧視,其中包括性暴力行為。

所有接受聯邦撥款的公立和私立學校、校區和大學必須遵守第九條款,以防止性騷擾、性暴力,及其他形式的性別歧視行為。

總統特朗普在2月時簽署行政命令,立即執行,禁止男生參加女生體育運動,禁止妨礙女生使用單一性別更衣室。

隨後特朗普和聯邦司法部又表明,如果加州的法例抵觸特朗普政府的優先政策,加州的教育機構就會失去聯邦的教育經費撥款,現時聯邦對加州教育部的撥款是443億元。

聯邦司法部也已向緬因州提出類似的訴訟,並且威脅對明尼蘇達州採取類似的法律行動。

在輿論方面,反對陣營擔心特朗普的有關行政命令,會令某些青少年的性別身份、衣著打扮不符合世俗觀點而受人質疑,甚至騷擾。

反對陣營也認為,青少年參與體育運動,旨在學習團隊價值與堅毅,並找尋歸屬感,而不是要承受黨派政策所帶來的壓力及苦惱。

支持的陣營就認為,聯邦政府對有關議題指明方向,令大家有法可依,是非常有助於全國性的體育運動機構遵從聯邦法例。

