【全國新聞】得州水災死亡人數增至120人 逾170人失蹤

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美國得州水災死亡人數增至120人，逾170人仍然失蹤，被批評太遲發警報的重災區克爾縣政府未有正面回應，強調目前首要是救人。新墨西哥州亦有山洪暴發，造成3死。

得州喬治頓市的汽車營地滿地泥濘，停泊的露營車損毀嚴重，留下洪水沖刷過的痕跡，有民眾自發協助清理，期望出一分力。

重災區克爾縣英格勒姆約300名救援人員及挖泥機等重型機器，繼續在瓜達盧普河沿岸尋找失蹤者，消防部門指搜索工作沿近13公里長的河段進行，但過程艱巨且充滿挑戰，河道滿布房屋及汽車殘骸，難以從岸上看見，呼籲民眾暫停前來參與志願工作，避免更多人員受傷。

克爾維爾市則有悼念活動，數百人在一間高中的操場唱詩歌及禱告哀悼水災死難者，部分人難掩悲痛。

得州上周暴雨成災，數以百人死亡及失蹤，河水短時間內暴漲數米，據報克爾縣相隔近六小時才發出警報，引發外界質疑通報太遲。

克爾縣警長萊塔沒有正面回應，強調目前首要任務是救出災民，「請大家明白，我們沒有，也不會逃避，不會迴避任何事情，這將在稍後時間調查。」

州長阿博特則宣布州議會本月21日召開特別會議，呼籲議員批准新的洪水預警系統，加強災害時的緊急通訊。

新墨西哥州暴雨亦引致山洪暴發，魯伊多索河水位上漲逾6米，數十座房屋受損，一名男子和兩名兒童在河邊的汽車營地被洪水沖走身亡。

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