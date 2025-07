【全國新聞】得州水災死亡人數增至120人 逾170人失蹤

【有線新聞】

美國得州水災死亡人數增至120人,逾170人仍然失蹤,被批評太遲發警報的重災區克爾縣政府未有正面回應,強調目前首要是救人。新墨西哥州亦有山洪暴發,造成3死。

得州喬治頓市的汽車營地滿地泥濘,停泊的露營車損毀嚴重,留下洪水沖刷過的痕跡,有民眾自發協助清理,期望出一分力。

重災區克爾縣英格勒姆約300名救援人員及挖泥機等重型機器,繼續在瓜達盧普河沿岸尋找失蹤者,消防部門指搜索工作沿近13公里長的河段進行,但過程艱巨且充滿挑戰,河道滿布房屋及汽車殘骸,難以從岸上看見,呼籲民眾暫停前來參與志願工作,避免更多人員受傷。

克爾維爾市則有悼念活動,數百人在一間高中的操場唱詩歌及禱告哀悼水災死難者,部分人難掩悲痛。

得州上周暴雨成災,數以百人死亡及失蹤,河水短時間內暴漲數米,據報克爾縣相隔近六小時才發出警報,引發外界質疑通報太遲。

克爾縣警長萊塔沒有正面回應,強調目前首要任務是救出災民,「請大家明白,我們沒有,也不會逃避,不會迴避任何事情,這將在稍後時間調查。」

州長阿博特則宣布州議會本月21日召開特別會議,呼籲議員批准新的洪水預警系統,加強災害時的緊急通訊。

新墨西哥州暴雨亦引致山洪暴發,魯伊多索河水位上漲逾6米,數十座房屋受損,一名男子和兩名兒童在河邊的汽車營地被洪水沖走身亡。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。