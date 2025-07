【財經新聞】SHEIN就消費者保護訴訟達和解 同意支付約70萬民事罰款（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中國平價網購平台SHEIN,與包括舊金山(三藩市)在內的加州各地地檢官,就一宗消費者保護訴訟達成和解,SHEIN同意支付約70萬的民事罰款。

舊金山地檢官謝安宜發聲明指,包括舊金山、Napa縣、Sonoma縣和南加州洛杉磯,與中國平價網購平台SHEIN達成和解,訴訟指控SHEIN多次未能準時發貨,而且未有按加州法律通知客戶,並提供退款這個選項,構成一項不當商業行為。

根據加州法律要求,除非在廣告上列明發貨時間較長,否則在網上的訂單必須在30天內發貨,如果因某種原因產品不能準時發貨,公司就必須採取額外措施,包括發出延遲通知,通知消費者送貨時間延遲,並提供退款選項。

訴訟指,SHEIN多次未能履行上述相關義務。

根據Napa縣高等法院提出的和解協議,SHEIN需停止發表有關產品發貨,或交付時間的不實或誤導性陳述,也禁止再違反與發貨延誤相關的加州法律。

雖然SHEIN不認罪,但該公司同意支付70萬元的民事罰款和調查費用。

