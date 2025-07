【KTSF】

Pleasanton警方宣佈,拘捕了兩名年齡分別12歲和17歲的未成年少年,他們涉嫌與東灣一連串的ATM提款機搶劫案有關。

警方說,兩名少年都是Livermore居民,當局指,涉案的12歲少年,在被捕時發現身上藏有一支無編號的槍械,他們將因一級搶劫罪被關進少年懲教所。

東灣早前發生多宗暴力搶劫案,受害者在使用ATM提款機後,遭到兩至三名蒙面匪徒打劫,並成功搶走現金。

當局表示,每宗搶劫案中,匪徒都會駕駛不同的汽車逃離。

事件發生後,警察局已加強在當地銀行停車場巡邏,並向社區發出警告,呼籲市民不要一次過提取大量現金。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。