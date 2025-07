【灣區新聞】舊金山高薪職位激增 超過200個工種年薪突破10萬（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)高薪職位激增,超過200個工種年薪突破10萬元。

根據勞工統計局最新數據分析,自2021年以來,舊金山地區有約100種職業的年薪首次突破十萬元門檻,截至2024年,舊金山共有200種職業年薪達六位數,超過所有職業總數的四分之一,在全美主要城市中排第一。

其中以醫療產業最為突出,例如兒科外科醫生年薪已達45萬元,為舊金山最高年薪職業之一。

而頭5位薪水暴漲的工種,證券、商品與金融服務營業員,由2021年年薪77,740元,到2024年增加至134,430元

而非華人媒體的廣播主持人與電台DJ,由2021年年薪58,480元,到2024年增加至132,720元。

新聞分析師、記者與新聞從業人員,由2021年年薪56,860元,到2024年增加至131,310元。

企業營運專員(商業運作專業人員)由2021年年薪87,110元,到2024年增加至123,230元。

媒體與傳播從業人員,由2021年年薪78,010元,到2024年增加至120,430元。

這波薪水增長主要受到通貨膨漲、生活成本提高,與人才爭奪激烈等因素推動。

與2021年相比,多數產業中階與高階職位的薪水皆有顯著成長,代表舊金山在高薪工作密度上持續領先全美,但這也反映出舊金山生活成本的高度壓力,對中低收入族群構成挑戰,未來若經濟放緩,或科技業裁員潮再起,高薪水增長能否維持仍有待觀察。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。