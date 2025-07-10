【加州新聞】加州公路巡警局計劃明年3月前為所有警員配備隨身攝影機（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州公路巡警局（CHP）計劃在明年3月份前，為所有警員配備隨身攝影機。

根據CalMatters的報導，在三年前僅有3%的加州公路巡警裝配了隨身攝影機，而今這個加州最大的警察部隊之一，計劃在明年為全部7,600名CHP警員配備隨身攝影機。

在2015年，時任加州眾議員Reginald Jones-Sawyer提出了一項1000萬元的計劃，為所有加州公路巡警配備隨身攝影機，後來該機構為此進行了一個為期一年、耗資100萬元的試點計劃，在那一年裡，該試點計畫為CHP巡警部署了237個隨身攝像頭，錄製了近9.3萬段視頻，遠遠落後於地方執法機構。

在2022年，CHP開始尋求為所有警員配備隨身攝影機的資金，加州批准了這項預算。

CHP發言人稱，目前在灣區、洛杉磯和Sacramento地區的警員，已獲配約2400台隨身攝影機，預計到2026年3月，所有7600名加州公路巡警，都將裝配上隨身攝影機。

根據加州種族和身份分析諮詢委員會的數據，公路巡警每年攔截車輛約200萬次，這些警員也參與州際公路以外的工作，包括在奧克蘭打擊犯罪。

2022年的另一項研究發現，與未配備隨身攝影機的對照機構相比，配備隨身攝影機的執法機構，在配備後三年內，與市民發生致命衝突的次數有所減少。

自2023年以來，加州已向CHP撥款近2000萬元用於裝配新攝像頭，並計劃持續撥款500萬元，用於支援新系統。

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