【加州新聞】加州公路巡警局計劃明年3月前為所有警員配備隨身攝影機（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州公路巡警局(CHP)計劃在明年3月份前,為所有警員配備隨身攝影機。

根據CalMatters的報導,在三年前僅有3%的加州公路巡警裝配了隨身攝影機,而今這個加州最大的警察部隊之一,計劃在明年為全部7,600名CHP警員配備隨身攝影機。

在2015年,時任加州眾議員Reginald Jones-Sawyer提出了一項1000萬元的計劃,為所有加州公路巡警配備隨身攝影機,後來該機構為此進行了一個為期一年、耗資100萬元的試點計劃,在那一年裡,該試點計畫為CHP巡警部署了237個隨身攝像頭,錄製了近9.3萬段視頻,遠遠落後於地方執法機構。

在2022年,CHP開始尋求為所有警員配備隨身攝影機的資金,加州批准了這項預算。

CHP發言人稱,目前在灣區、洛杉磯和Sacramento地區的警員,已獲配約2400台隨身攝影機,預計到2026年3月,所有7600名加州公路巡警,都將裝配上隨身攝影機。

根據加州種族和身份分析諮詢委員會的數據,公路巡警每年攔截車輛約200萬次,這些警員也參與州際公路以外的工作,包括在奧克蘭打擊犯罪。

2022年的另一項研究發現,與未配備隨身攝影機的對照機構相比,配備隨身攝影機的執法機構,在配備後三年內,與市民發生致命衝突的次數有所減少。

自2023年以來,加州已向CHP撥款近2000萬元用於裝配新攝像頭,並計劃持續撥款500萬元,用於支援新系統。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。