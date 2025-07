【加州新聞】失聰學生多年來在校遭州府僱員性侵犯 州府以1400萬和解訴訟

【KTSF】

曾就讀東灣Fremont市加州失聰學校(California School for the Deaf)的一名前學生,報稱多年來被一名僱員性侵犯,該名學生稍早提出訴訟,加州政府已同意向原告支付1,400萬元和解訴訟,據報是同類訴訟中最高的和解金額。

加州失聰學校是由州政府營運的寄宿學校,為3至21歲失聰學童而設,學生人數有400人,來自北加州和加州中部,校內差不多所有僱員和學生都是失聰,或有聽力障礙,學費全免,大部分由州政府承擔,其餘由學生所屬的校區支付。

2018年2月,僱員Ricardo Rose涉嫌性侵犯兒童和作出刑事恐嚇被捕,受害人至少有一人,Rose自1989年來一直是州政府僱員,被捕時是該校的輔導員和舍監。

Rose在2022年對一項爆竊罪和一項性侵犯兒童輕罪提出不抗辯。

受害學生的代表律師Dave Ring指出,Rose曾被多次投訴行為不檢,當中涉及對兒童作出不當的行為。

訴訟指,在受害學生於2009年入讀前,校方早已多次接獲Rose對學生作出不當行為的投訴,但校方卻沒有跟進,數十年來一直隱瞞事件,讓Rose繼續可以與學生獨處,直至受害學生於2018年提出指控。

訴訟指出,當時只有10歲的受害學生,在2009年開始入夜後在宿舍內被Rose性侵,直至2011年受害學生離開學校才結束,Rose曾對受害學生恐嚇稱,如果受害學生對外人講出此事,他會「咬斷他(受害學生)的手指」。

受害學生直至成年後,才披露這段過去,促使Rose被捕,暫時未知是否還有其他受害人提出訴訟。

Ring指出,這宗訴訟的和解金額,是加州政府因應性侵訴訟所支付的最高和解金,在訴訟中,州政府並沒有承認過錯,但觀乎和解金額之高已「顯而易見」,和解協議也要求校方對投訴和調查機制進行改革。

