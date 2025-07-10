【加州新聞】失聰學生多年來在校遭州府僱員性侵犯 州府以1400萬和解訴訟

【KTSF】

曾就讀東灣Fremont市加州失聰學校（California School for the Deaf）的一名前學生，報稱多年來被一名僱員性侵犯，該名學生稍早提出訴訟，加州政府已同意向原告支付1,400萬元和解訴訟，據報是同類訴訟中最高的和解金額。

加州失聰學校是由州政府營運的寄宿學校，為3至21歲失聰學童而設，學生人數有400人，來自北加州和加州中部，校內差不多所有僱員和學生都是失聰，或有聽力障礙，學費全免，大部分由州政府承擔，其餘由學生所屬的校區支付。

2018年2月，僱員Ricardo Rose涉嫌性侵犯兒童和作出刑事恐嚇被捕，受害人至少有一人，Rose自1989年來一直是州政府僱員，被捕時是該校的輔導員和舍監。

Rose在2022年對一項爆竊罪和一項性侵犯兒童輕罪提出不抗辯。

受害學生的代表律師Dave Ring指出，Rose曾被多次投訴行為不檢，當中涉及對兒童作出不當的行為。

訴訟指，在受害學生於2009年入讀前，校方早已多次接獲Rose對學生作出不當行為的投訴，但校方卻沒有跟進，數十年來一直隱瞞事件，讓Rose繼續可以與學生獨處，直至受害學生於2018年提出指控。

訴訟指出，當時只有10歲的受害學生，在2009年開始入夜後在宿舍內被Rose性侵，直至2011年受害學生離開學校才結束，Rose曾對受害學生恐嚇稱，如果受害學生對外人講出此事，他會「咬斷他（受害學生）的手指」。

受害學生直至成年後，才披露這段過去，促使Rose被捕，暫時未知是否還有其他受害人提出訴訟。

Ring指出，這宗訴訟的和解金額，是加州政府因應性侵訴訟所支付的最高和解金，在訴訟中，州政府並沒有承認過錯，但觀乎和解金額之高已「顯而易見」，和解協議也要求校方對投訴和調查機制進行改革。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。