【灣區新聞】舊金山灣景區首批24小時電動車快速充電站正式啟用（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)灣景區首批24小時對外開放的電動車快速充電站,週三正式啟用。

新充電站位於三街3801號Bayview Plaza,設有六個350kW高功率直流快速充電車位,是該區首批安裝的快速充電設施。

該項目由舊金山環境局與EVgo合作推動,獲加州能源委員會和灣區空氣質素管理局共同資助,舊金山亦計劃於今年秋季在Harrison街1001號增設第二個充電站。

市長羅偉說:「我們的目標很簡單,如果你住在這座城市,就應該可以輕鬆使用一部對環境更友善的車輛,這代表我們要建設更多電動車充電站,設在居民的住處附近、工作地點附近,或者是大家日常出入的地方,最近我們已經在Mission區、日落區和Duboce Triangle啟用了新的充電站,今天我們很自豪能為灣景區首個快速充電站主持剪綵儀式。」

這些新充電設施屬於一項擴建電動車基礎設施的計劃,旨在為居民及商戶提供便捷充電空間,全市現有222個公共快速充電站,總計有1,179個對外開放的充電車位,數量幾乎比2019年翻倍。

舊金山環境局局長Tyrone Jue說:「這些快速充電器的特別之處,在於它們位於一個長期資源不足的社區,這是一個環境正義社區,歷史上曾承受污染和資源減少等問題,我們必須修正這段歷史,而修正的方式,就是將資源集中於這些社區,並與社區合作。」

目前舊金山近一半溫室氣體排放來自私家車,提升電動車充電設施的可及性,是實現城市淨零排放目標的關鍵一步,而由於超過七成市民居住於多戶式住宅缺乏私人車房或安裝空間,公共充電設施顯得尤為重要。

羅偉說:「自2019年以來,我們已經將舊金山的公共充電器數量翻倍,這是真正的進展,而且我們不會就此停步,無論你是駕車、步行、踩單車,還是搭乘公共交通,我們這座城市正在朝著更清潔的交通方向邁進,而且我們的做法切合市民生活,我們正與EVgo等公司合作,全力推動氣候科技發展,從電動車充電到水資源回收等領域。」

羅偉指出,舊金山正迅速成為全球氣候創新的重要基地,他表示,這些政府與企業之間的合作項目不僅推動城市建設,同時強化了本地的可持續經濟。

市長強調,要延續這些成果,未來必須加倍努力,目標是要在2040年前達致淨零排放。

