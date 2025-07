【KTSF 朱慧琪報導】

灣區部份內陸地區將於週四和週五迎來一股熱浪,國家氣象局發佈中度高溫警示,直到週末氣溫才會下降。

根據國家氣象局,週三起一股中等強度的熱浪,將在灣區部份內陸地區形成,沿海地區不會受到影響。

灣區內陸地區的民眾,週三開始感受到氣溫上升,預計週四和週五,部份內陸地區氣溫將略高於正常水平,而局部地區將出現中等風險高溫。

東灣及北灣內陸地區的最高氣溫,將會迎來華氏90多度,南灣內陸地區的最高氣溫,將介乎華氏80多至90多度,而Monterey和San Benito縣,內陸地區的最高氣溫將達到華氏90至100度之間。

天氣炎熱,氣象局提醒市民不要將人或寵物留在車內,要多補充水份,特別是身體較弱的群體,包括孕婦、新生兒、兒童、長者和長期病患者。

