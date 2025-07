【KTSF】

旅客在機場安檢的規則有重大改變,週二起旅客在全美國的機場不必再脫鞋過安檢。

國土安全部長Kristi Noem說:「我們要宣佈極好消息:從今天開始我們與運安局(TSA)正式實施一項新政策,旅客在通過安檢站時不必再脫鞋。」

自2006年起,大多數乘客在機場過安檢時都需脫鞋,而這項規定源自2001年一班由巴黎飛往邁阿密航班上,有人試圖用火柴引爆藏於鞋中的炸藥,從此美國機場要求旅客脫鞋安檢。

而加入PreCheck快速通關計劃的旅客,過安檢則可不用脫鞋。

