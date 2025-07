【國際新聞】特朗普宣布向銅、藥品、半導體產品徵稅 重申8月對等關稅安排不再延長

【有線新聞】

美國總統特朗普宣布向進口銅、藥品和半導體產品加徵關稅。當中藥品的稅率更高達200%,又重申華府8月1起徵收對等關稅的安排不會再延長。

特朗普在內閣會議回應記者提問時,聲稱會向進口銅、藥品和半導體等產品加徵關稅,其中銅和藥品分別加50%和200%,但沒有透露實施時間。

特朗普展開第二個任期後,根據《1962年貿易法擴張法》第232條款,分別對銅、藥品和半導體展開國家安全調查。

商務部長盧特尼克接受全國廣播公司訪問時,稱目前已完成對進口銅的調查,估計會在8月初前落實新的50%關稅。至於藥品,特朗普說將給予藥廠最多1.5年限期,讓它們把生產線轉回美國,之後便會開徵高額關稅。

特朗普同時向多國和地區發信,通知要繳付的對等關稅稅率,他周一簽令延至8月1日收稅後,在社交平台聲稱不會再延長暫緩徵稅安排。「8月1日起將會龐大資金湧入,我認為已從昨天(周一)和今天(周二)發出的信件中清楚說明。」

美國至今只有跟英國和越南達成貿易協議,與中國則達成貿易框架共識。特朗普說目前跟中國的談判順利,又指經常與國家主席習近平對話。

盧特尼克則指美中經貿代表將於8月初再會面,「我認為我們最近與中國的關係很好,雙方相處融洽。坦白說,他們在美中貿易協議上十分公平。」

特朗普亦說與歐盟談判進展良好,將去信對方告知所繳付的稅率。財長貝森特指特朗普的關稅措施實施至今已帶來1,000億美元收入,預期年底收益可高達3,000億美元。

