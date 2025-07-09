【全國新聞】特朗普召開內閣會議 討論關稅、美元地位、德州水災、加沙停火等議題

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週二在白宮召開他上任以來第六次內閣會議，期間討論廣泛議題包括關稅、美元地位、德州水災、加沙停火、俄烏戰爭和伊朗核項目等多個議題。

特朗普週二在內閣會議上重申對等關稅的實施日期，押後至8月1日執行，這期限不會再有改變，不會再延長。

他又說，貿易談判基本上已經完成，8月1日來自關稅的錢將會滾滾來。

財長貝森特在會上也表示，今年以來的關稅收益達到一千億元，由於主要的關稅在第二季才開始，所以預料到年底，關稅收益可以倍增至三千億元。

貝森特又指，國會預算辦公室估計，未來十年的關稅收益是2.8萬億元，這個收益總額屬於偏低。

特朗普在會上又強調，將會極力維護美元在世界貨幣中的領導地位，他指出，金磚集團想摧毀美元，由另一個國家的貨幣取代美元成為標準貨幣，但美國不會失去這個標準。

特朗普說，其他國家可以挑戰美元地位，但要付出沉重代價。

特朗普說：「如果我們失去世界標準美元，就猶如輸了一場主要世界戰，我們不再是同樣的國家，我們不會讓這事情發生，美元 … 你們是否聽過美元為王？美元是皇者，我們將繼續維護它，人們可以挑戰它（美元），但要付出大代價，我不認為有人願意付出那代價。」

在會上國防部長海格塞斯就表示，轟炸伊朗核設施的「午夜鐵鎚」行動，其震懾力令美國重塑在國際舞台上的領導地位。

海格塞斯說：「『午夜鐵鎚』重建威懾力，它逆轉阿富汗當年發生的事，就是拜登當年容許在阿富汗發生潰敗，對美國形象的影響，總統特朗普說『午夜鐵鎚』行動重建美國的領導和震懾地位，我們以參與其中為榮

在內閣會議上也有討論俄烏戰爭問題，特朗普說，他已經批准向烏克蘭運送武器，推翻了國防部上星期所講，凍結運送部份防空及精準導向武器給基輔。

特朗普又表明非常不滿莫斯科近期對基輔的襲擊，他說正在考慮是否向俄國實施新的制裁，他又說「普田時時表現出非常友善，但其實是並無此意」。

特朗普又提到以色列總理納坦也胡週二晚重返白宮，集中討論加沙停火問題，美國中東特使Steve Witkoff樂觀預期加沙60天停火協議，可望在本星期內達成，當中包括哈馬斯釋放十名仍然在世的人質，以及交還九名人質的遺體，以換取以色列釋放人數不明的巴勒斯坦囚犯。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。