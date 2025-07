【全國新聞】特朗普召開內閣會議 討論關稅、美元地位、德州水災、加沙停火等議題

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週二在白宮召開他上任以來第六次內閣會議,期間討論廣泛議題包括關稅、美元地位、德州水災、加沙停火、俄烏戰爭和伊朗核項目等多個議題。

特朗普週二在內閣會議上重申對等關稅的實施日期,押後至8月1日執行,這期限不會再有改變,不會再延長。

他又說,貿易談判基本上已經完成,8月1日來自關稅的錢將會滾滾來。

財長貝森特在會上也表示,今年以來的關稅收益達到一千億元,由於主要的關稅在第二季才開始,所以預料到年底,關稅收益可以倍增至三千億元。

貝森特又指,國會預算辦公室估計,未來十年的關稅收益是2.8萬億元,這個收益總額屬於偏低。

特朗普在會上又強調,將會極力維護美元在世界貨幣中的領導地位,他指出,金磚集團想摧毀美元,由另一個國家的貨幣取代美元成為標準貨幣,但美國不會失去這個標準。

特朗普說,其他國家可以挑戰美元地位,但要付出沉重代價。

特朗普說:「如果我們失去世界標準美元,就猶如輸了一場主要世界戰,我們不再是同樣的國家,我們不會讓這事情發生,美元 … 你們是否聽過美元為王?美元是皇者,我們將繼續維護它,人們可以挑戰它(美元),但要付出大代價,我不認為有人願意付出那代價。」

在會上國防部長海格塞斯就表示,轟炸伊朗核設施的「午夜鐵鎚」行動,其震懾力令美國重塑在國際舞台上的領導地位。

海格塞斯說:「『午夜鐵鎚』重建威懾力,它逆轉阿富汗當年發生的事,就是拜登當年容許在阿富汗發生潰敗,對美國形象的影響,總統特朗普說『午夜鐵鎚』行動重建美國的領導和震懾地位,我們以參與其中為榮

在內閣會議上也有討論俄烏戰爭問題,特朗普說,他已經批准向烏克蘭運送武器,推翻了國防部上星期所講,凍結運送部份防空及精準導向武器給基輔。

特朗普又表明非常不滿莫斯科近期對基輔的襲擊,他說正在考慮是否向俄國實施新的制裁,他又說「普田時時表現出非常友善,但其實是並無此意」。

特朗普又提到以色列總理納坦也胡週二晚重返白宮,集中討論加沙停火問題,美國中東特使Steve Witkoff樂觀預期加沙60天停火協議,可望在本星期內達成,當中包括哈馬斯釋放十名仍然在世的人質,以及交還九名人質的遺體,以換取以色列釋放人數不明的巴勒斯坦囚犯。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。