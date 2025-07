【全國新聞】得州雨災增至109死逾180人失蹤 國土安全部長重申救災工作應由州政府負責

【有線新聞】

美國得州暴雨成災增至109人死亡,逾180人仍然失蹤,絕大部分來自重災區克爾縣。國土安全部長諾姆在內閣會議上交代災民情況,重申救災工作處理應由州政府,而非聯邦政府負責。

再有克爾縣瓜達盧普河洪水湧至一刻的片段曝光,有小童求救。河水急速暴漲、越過河堤。另一個地區沃爾,有的士被洪水圍困。司機幸好及時獲救。

搜救工作繼續,從災區回華盛頓出席內閣會議的國土安全部長諾姆交代視察時與一名失去女兒的父親對話。「我上前跟他擁抱,問他是否這裏工作,他說『不,我女兒在營地。剛找到她的好朋友,約一個半小時​前。她去世了。』他情緒崩潰。」

但她強調救災工作是州政府負責的範疇,聯邦政府只會提供支援,重申聯邦緊急事務管理署經政府效率部精簡架構後,更有效協助災民渡過難關。

美國得州州長阿博特說:「要知道我們不會停止搜救直至所有失蹤者尋回。也要知道很可能還有更多人失蹤。」

他又說,今後會討論設立緊急警報系統,確保悲劇不會再次發生。

但得州緊急處理部門承認,克爾縣曾在2016年和2017年遭颶風哈維吹襲後,申請撥款設立警報系統,但兩次均遭州政府拒絕。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。