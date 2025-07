【KTSF】

南灣聖荷西市一名資深警員被捕,他涉嫌在13年前性侵犯一名女童,他獲准以25萬元保釋外出,目前正在行政休假中。

被捕的聖荷西警員Saul Duran,被控以五項淫蕩及猥褻行為罪名,當年他參與警察部門屬下一個有關家長的輔導計劃做義工,他涉嫌在2008至2012年,性侵該計劃的一名14歲女童,被告也曾經瞄準受害人的另一名姊妹,但至今未有被檢控,他將於8月27日提堂。

聖荷西警察局長表示,他對此問責,也證明了當局不會保護被控嚴重罪行的任何警員。

