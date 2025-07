【全國新聞】聯邦高院裁定特朗普簽行政命令指示政府部門裁員並未違法

【KTSF】

聯邦最高法院週二發布無記名的裁定,認為特朗普政府簽署行政命令,指示聯邦政府部門有計劃裁員並未違法,最高法院這項裁定,只涉及總統的有關行政命令,而不涉及聯邦部門裁員計劃的合法性,這些裁員計劃仍可能面臨法律挑戰。

原告一方,包括地方政府、工會及非牟利組織,認為最高法院這項裁決重挫民主,損害美國民眾所依賴的公共服務。

今次是最新一次最高法院作出有利特朗普政府的裁決,白宮表示歡迎,並認為是鞏固特朗普的權威,以便聯邦政府全面提高效率。

特朗普2.0成立由馬斯克領導的政府效率部,推動聯邦政府瘦身計劃,目標是裁員200萬到300萬聯邦僱員,在4月份路透社一項民調顯示,有56%的美國民眾支持聯邦部門瘦身,如果按黨派劃分,有近九成是共和黨人贊成,而民主黨人的支持比例就不足三成。

