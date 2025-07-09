【全國新聞】聯邦高院裁定特朗普簽行政命令指示政府部門裁員並未違法

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聯邦最高法院週二發布無記名的裁定，認為特朗普政府簽署行政命令，指示聯邦政府部門有計劃裁員並未違法，最高法院這項裁定，只涉及總統的有關行政命令，而不涉及聯邦部門裁員計劃的合法性，這些裁員計劃仍可能面臨法律挑戰。

原告一方，包括地方政府、工會及非牟利組織，認為最高法院這項裁決重挫民主，損害美國民眾所依賴的公共服務。

今次是最新一次最高法院作出有利特朗普政府的裁決，白宮表示歡迎，並認為是鞏固特朗普的權威，以便聯邦政府全面提高效率。

特朗普2.0成立由馬斯克領導的政府效率部，推動聯邦政府瘦身計劃，目標是裁員200萬到300萬聯邦僱員，在4月份路透社一項民調顯示，有56%的美國民眾支持聯邦部門瘦身，如果按黨派劃分，有近九成是共和黨人贊成，而民主黨人的支持比例就不足三成。

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