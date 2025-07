【灣區新聞】建議加徵銷售稅為公共交通持續提供資金的法案 在州眾議會初步過關（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

灣區一個建議增加0.5%至1%的銷售稅,以持續提供資金拯救公共交通的SB63連接灣區法案(Connect Bay Area Act),現已獲州眾議會交通委員會通過。

加州眾議會交通委員會以11比4的投票結果,通過了SB63連接灣區法案,該法案下一步將提交州眾議會收入和稅收委員會審議。

這項法案是由分別代表舊金山和東灣柏克萊市的州參議員威善高及Jesse Arreguin提出,目的為疫情後,因營運收入不足導致財困的公共交通,如灣區捷運(BART)、舊金山公車(MUNI)、加州火車(Caltrain)和東灣AC Transit提供長期資金。

法案建議授權一項區域性資金措施,讓東灣Contra Costa和Alameda縣多徵收0.5%銷售稅,舊金山可以決定徵收最多1%銷售稅,放在2026年11月的選舉,由這三個縣的選民表決。

至於中半島San Mateo和南灣Santa Clara縣,可在今年8月11日前選擇是否加入,將當地的交通機構納入法案的受惠機構之一。

具體稅率必須在8月11日前協商並最終確定,屆時交通運輸機構和地方政府還必須提交一份支出計劃,以分配該措施產生的收入。

該法案還要求交通運輸機構做出改變,以提高財務效率,並與其他系統協調以獲得資金。

威善高辦公室表示,如果沒有可持續的資金來源,疫情加劇的預算挑戰,將迫使整個灣區的交通機構大幅削減服務,BART可能被迫削減65%至85%的服務,這意味著列車每60分鐘一班,週末停運,一些車站和線路也將關閉,而MUNI可能面臨線路班次減少50%晚上9點後沒有常規服務,以及取消對低收入乘客、老年人和青少年的MUNI票價補貼,AC Transit和Caltrain也將被迫進行類似的削減。

如果公共交通服務大幅削減,將可能導致成千上萬的低收入人群失去他們唯一的交通選擇,海灣大橋的交通流量增加72%,空氣品質因數百萬加侖汽油的額外燃燒而下降等等,這將對灣區的每個人產生連鎖反應。

根據政府官網的數據,目前的銷售稅,舊金山為8.625%,Contra Costa縣為8.750%,Alameda縣為10.25%。

由交通機構進行的民調顯示,只有稍微過半的受訪者支持這項銷售稅法案,有團體更反對向民眾徵稅,認為應該改為向商業徵稅。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。