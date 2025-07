【灣區新聞】奧克蘭華埠附近Courtyard酒店或變為無家者臨時住房惹反對聲浪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

非牟利機構Cardea Health計畫將奧克蘭華埠附近的Courtyard酒店,轉變為無家可歸者的臨時住房,消息曝光後引發許多反對聲浪,奧克蘭市議會將在7月15日討論並表決有關的項目。

奧克蘭市議會將在下週二的例行全體會議上,討論多項利用Alameda縣W提案的資金,去購買或租用物業來安置無家可歸者,其中一個備受華裔社區關注的選址,就是奧克蘭華埠Broadway街988號的Courtyard酒店。

根據奧克蘭市議會發布的文件,非牟利機構Cardea Health/Insight Housing,已經取得買賣同意協議,計畫購買Courtyard Oakland Downtown Marriott,然後轉變為無家可歸者和出院後無處安身人士的臨時住房。

計畫提供150個床位,為居民提供全年無休的服務,內容包括SUD酒精和毒品成癮的介入、住房導航服務、臨床服務、行為健康的轉介等,還有全職精神科護理師提供臨時服務,並有福利註冊團隊協助等。

消息曝光後引發華埠關注,代表華埠的奧克蘭市議員王夏琳(Charlene Wang)週一晚就召開社區會議,討論此一計畫,但並未對媒體開放,會中大批華埠業主與居民高聲反對。

屋崙華埠社區促進會(OCIC)主席莊錦鎮(Stewart Chen)說:「100個床位的無家可歸避難所,還有50個這種醫療暫棲的設施,150個無家可歸者,有精神問題的,有暴力行為的,有毒癮的,當然不,你問我,你不需要來問我,你問所有華埠的商家、老人家,老人院都反對。」

本台也聯繫王夏琳,但並未得到她的直接回應。

另一名奧克蘭市議員Kevin Jenkins表示,擔心如果Courtyard旅館轉變成收容無家可歸者的臨時住房,市府會失去旅館稅收,他也認為,應該聽取社區內反對的聲音,找出解決方案。

Jenkins說:「我想要一個繁榮的市中心,也想要華埠也繁榮,我希望鄰居的聲音能夠被聽到,我也明白我們正面臨道德危機,在無家可歸者的問題上,所以我們需要找到對社區,和無家可歸者最有效的解決方案,而我聽到的是,社區並不支持這個計畫。」

這項無家可歸臨時住房計畫,經費來自Alameda縣選民在2020年通過的W提案,也就是提高銷售稅半美分,每年會有最高達2億元的收入,用於為無家可歸者提供住房和服務。

選區包括奧克蘭華埠的Alameda縣議員譚蓮娜(Lena Tam),週二接受本台專訪,表態反對有關的計畫。

譚蓮娜說:「我認為Courtyard Marriott酒店,不適合設立這樣的設施,尤其是考慮到社區的反對,許多社區組織,包括為長者和無家可歸者,提供住房的家橋驛社也反對,而且它緊鄰一個共渡公寓叫中山大廈,那裡有很多體弱的老年人會與此相鄰。」

譚蓮娜表示,奧克蘭華埠試圖要從疫情與仇亞浪潮復甦之際,在華埠中心地帶設置這樣一個臨時住房計畫非常不適當。

這項計畫需要先通過奧克蘭市議會的批准,才會提交到Alameda縣議會,審批是否撥款,想要反應意見的奧克蘭市民,可以出席下周二的市議會表達立場,時間是下午3點半,市議會當天就會投票做決定

