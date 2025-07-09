【灣區新聞】奧克蘭華埠附近Courtyard酒店或變為無家者臨時住房惹反對聲浪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

非牟利機構Cardea Health計畫將奧克蘭華埠附近的Courtyard酒店，轉變為無家可歸者的臨時住房，消息曝光後引發許多反對聲浪，奧克蘭市議會將在7月15日討論並表決有關的項目。

奧克蘭市議會將在下週二的例行全體會議上，討論多項利用Alameda縣W提案的資金，去購買或租用物業來安置無家可歸者，其中一個備受華裔社區關注的選址，就是奧克蘭華埠Broadway街988號的Courtyard酒店。

根據奧克蘭市議會發布的文件，非牟利機構Cardea Health/Insight Housing，已經取得買賣同意協議，計畫購買Courtyard Oakland Downtown Marriott，然後轉變為無家可歸者和出院後無處安身人士的臨時住房。

計畫提供150個床位，為居民提供全年無休的服務，內容包括SUD酒精和毒品成癮的介入、住房導航服務、臨床服務、行為健康的轉介等，還有全職精神科護理師提供臨時服務，並有福利註冊團隊協助等。

消息曝光後引發華埠關注，代表華埠的奧克蘭市議員王夏琳（Charlene Wang）週一晚就召開社區會議，討論此一計畫，但並未對媒體開放，會中大批華埠業主與居民高聲反對。

屋崙華埠社區促進會（OCIC）主席莊錦鎮（Stewart Chen）說：「100個床位的無家可歸避難所，還有50個這種醫療暫棲的設施，150個無家可歸者，有精神問題的，有暴力行為的，有毒癮的，當然不，你問我，你不需要來問我，你問所有華埠的商家、老人家，老人院都反對。」

本台也聯繫王夏琳，但並未得到她的直接回應。

另一名奧克蘭市議員Kevin Jenkins表示，擔心如果Courtyard旅館轉變成收容無家可歸者的臨時住房，市府會失去旅館稅收，他也認為，應該聽取社區內反對的聲音，找出解決方案。

Jenkins說：「我想要一個繁榮的市中心，也想要華埠也繁榮，我希望鄰居的聲音能夠被聽到，我也明白我們正面臨道德危機，在無家可歸者的問題上，所以我們需要找到對社區，和無家可歸者最有效的解決方案，而我聽到的是，社區並不支持這個計畫。」

這項無家可歸臨時住房計畫，經費來自Alameda縣選民在2020年通過的W提案，也就是提高銷售稅半美分，每年會有最高達2億元的收入，用於為無家可歸者提供住房和服務。

選區包括奧克蘭華埠的Alameda縣議員譚蓮娜（Lena Tam），週二接受本台專訪，表態反對有關的計畫。

譚蓮娜說：「我認為Courtyard Marriott酒店，不適合設立這樣的設施，尤其是考慮到社區的反對，許多社區組織，包括為長者和無家可歸者，提供住房的家橋驛社也反對，而且它緊鄰一個共渡公寓叫中山大廈，那裡有很多體弱的老年人會與此相鄰。」

譚蓮娜表示，奧克蘭華埠試圖要從疫情與仇亞浪潮復甦之際，在華埠中心地帶設置這樣一個臨時住房計畫非常不適當。

這項計畫需要先通過奧克蘭市議會的批准，才會提交到Alameda縣議會，審批是否撥款，想要反應意見的奧克蘭市民，可以出席下周二的市議會表達立場，時間是下午3點半，市議會當天就會投票做決定

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。