【灣區新聞】數據顯示南灣和東灣樓價普遍升逾50% 舊金山和奧克蘭部分地區大幅下跌（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

自疫情以來,舊金山灣區的房地產市場經歷了顯著變化,南灣和東灣的樓價普遍升超過50%,而舊金山和奧克蘭部分地區,樓價卻大幅下跌。

地產網站Zillow的數據顯示,今年首季與2020年同期比較,南灣聖荷西的房價升了約55%,而像Castro Valley和San Ramon等東灣城市,則升了高達63%,相較之下,舊金山市中心和奧克蘭的房價分別下跌了12%至21%。

The Mercury News綜合各地區地產經紀的意見,疫情期間大眾對更大居住空間的需求增加,加上城市的治安與生活質素問題,利率高漲導致購屋成本上升等,是房價上升的三個主要因素。

南灣如 Saratoga、Cupertino、Los Altos因AI科技業興起推高了房價,東灣因空間大,陽光充足,校區好而成為家庭首選,例如Castro Valley和Albany,都因學區良好而持續受歡迎,很多長輩也開始搬遷到東灣以靠近子女。

而房價下跌區域如舊金山、奧克蘭,居民擔憂毒品、無家可歸者、治安等問題選擇搬走,但經紀指出,隨著舊金山新市長羅偉上任,奧克蘭市政府也在新領導層下逐漸穩定,這兩個城市的形象正逐漸改善,需求有機會增加。

但各區整體仍受高利率限制了大眾購買意慾的影響,國際政治與關稅造成的經濟不確定性,亦讓部分買家卻步。

而通勤時間,山火風險,也影響民眾選擇居住地區。

經紀展望房貸利率降到5%以下時,市場將迎來新一波買氣與交易潮。

奧克蘭與舊金山的市區生活便利性,也可能重新吸引年輕專業族群回流。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。