【KTSF】

聯邦農業部長Brooke L. Rollins宣布,美國將採取行動,禁止出售農地給中國和其他敵對國家的買家。

Rollins說:「我們正在實現這一目標,並奪回我們美國的農田,美國農業不僅僅是為了養家糊口,更是為了保護我們的國家,並抵禦那些購買我們農田,竊取我們的研究成果,並在維持我們生存的系統中,製造危險漏洞的外國對手。」

有記者詢問農業部長,美國是否會嘗試收回中國投資者擁有的現有土地,她表示,政府正在考慮所有選項,特朗普總統可能很快會發布行政命令。

她表示,農業部也將與各州立法機構合作,目標是迅速通過州法律,禁止美國對手購買農田,尤其關注美國軍事基地附近的土地。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。