【KTSF 周正鈞報導】

美國在38個州及首都華盛頓共報告了1,277宗麻疹病例,是自1992年以來最高紀錄,標誌著對於這種高度傳染、可預防的疾病,防控工作出現重大倒退。

大多數感染麻疹者都未接種疫苗,其中至少155人住院,3人死亡,包括兩名來自德州未接種疫苗的兒童。

聯邦疾病防控中心(CDC)透露,最大規模的疫情發生於德州西部的門諾派社區,並已擴散至鄰近地區,當中關於疫苗的錯誤資訊、不信任公共衛生機構,以及政治立場分歧,導致美國疫苗接種率跌破95%的群體免疫門檻,若疫情持續12個月以上,美國恐怕會失去麻疹絕跡國家的地位。

公共衛生專家警告,這波麻疹死灰復燃,也預示其他疾病有機會將捲土重來。

與此同時,公共衛生機構預算遭削減,人員遭裁撤,而反疫苗聲浪在衛生部長小羅拔甘迺迪的帶領下持續壯大,使防疫工作更加困難。

