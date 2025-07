【全國新聞】德州南部男子闖入邊境巡邏隊設施開槍 聯邦探員還火擊斃槍手

【KTSF 張擎鳳報導】

在德州南部McAllen國際機場附近,一名27歲男子進入一個美國邊境巡邏隊設施,然後連開多槍,聯邦探員還火並且擊斃槍手。

McAllen市警察局長表示,週一清晨時份,27歲男子Ryan Louis Mosqueda開著一輛兩門的房車,到McAllen國際機場,然後將車停泊在對面的美國邊境巡邏隊設施前,車門兩邊寫有疑似是拉丁文的字句。

隨後Mosqueda身穿著多功能背心,帶著一支突擊步槍,在設施門口向設施和聯邦人員,連開數十槍。

警方於早上5點50分左右接報,在場駐守的聯邦探員隨即還擊,雙方駁火,槍手最後探員被擊斃,一名警員受傷。

經初步調查後,警員在Mosqueda的背包發現第二支步槍以及更多子彈,而Mosqueda本人與密歇根州一個地址有關連。

週一早上4點,德州Weslaco市當局接報指Mosqueda失蹤,消息指,Mosqueda的父親報稱兒子失蹤,並指他有精神問題,沒有服藥,隨身帶著武器。

目前Mosqueda的犯案動機仍在調查中,但探員相信可能是針對ICE移民及海關執法局。

當局表示,接下來聯邦調查局(FBI)將會接手跟進案件。

