【全國新聞】德州南部男子闖入邊境巡邏隊設施開槍 聯邦探員還火擊斃槍手

【KTSF 張擎鳳報導】

在德州南部McAllen國際機場附近，一名27歲男子進入一個美國邊境巡邏隊設施，然後連開多槍，聯邦探員還火並且擊斃槍手。

McAllen市警察局長表示，週一清晨時份，27歲男子Ryan Louis Mosqueda開著一輛兩門的房車，到McAllen國際機場，然後將車停泊在對面的美國邊境巡邏隊設施前，車門兩邊寫有疑似是拉丁文的字句。

隨後Mosqueda身穿著多功能背心，帶著一支突擊步槍，在設施門口向設施和聯邦人員，連開數十槍。

警方於早上5點50分左右接報，在場駐守的聯邦探員隨即還擊，雙方駁火，槍手最後探員被擊斃，一名警員受傷。

經初步調查後，警員在Mosqueda的背包發現第二支步槍以及更多子彈，而Mosqueda本人與密歇根州一個地址有關連。

週一早上4點，德州Weslaco市當局接報指Mosqueda失蹤，消息指，Mosqueda的父親報稱兒子失蹤，並指他有精神問題，沒有服藥，隨身帶著武器。

目前Mosqueda的犯案動機仍在調查中，但探員相信可能是針對ICE移民及海關執法局。

當局表示，接下來聯邦調查局（FBI）將會接手跟進案件。

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