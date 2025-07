【國際新聞】特朗普政府將向日韓徵收25%入口關稅 8月1日生效（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週一表示,將會向日本和南韓徵收25%入口關稅,8月1日生效,同時警告說不要報復,否則美國會再進一步提高關稅率,不過如果這些國家在限期前讓步,達成貿易協議的話,關稅率有機會降低,財長也透露會向多個國家發出同樣的關稅信件。

對等關稅原本在7月9日星期三生效,但特朗普週一簽署行政命令,將這個期限延長至8月1日生效。

特朗普週一在社交媒體上表示,將會向日本和南韓徵收25%入口關稅,因為美國跟這兩個亞洲盟友持續出現巨額貿易赤字,即是美國大量購買這兩個國家的貨品,遠超出美國的出口,形成貿易不平衡。

特朗普政府週一也發信給包括日本和南韓在內的其他重要貿易夥伴,告知8月1日開始徵收的新關稅率,同時警告說,這些國家如果報復反擊,美國將會向這些國家再進一步提高關稅率,不過如果這些國家在8月1日限期前讓步,達成貿易協議的話,關稅率有機會降低。

財長貝森特週日接受媒體訪問時表示,特朗普政府將聚焦於18個重要貿易夥伴,這些國家約佔美國貿易赤字的95%,貝森特指出,在敲定最後貿易協議時,有些國家可能要再延長實施關稅的日期。

根據去年的數據,美國跟日本的貿易赤字接近700億美元,美國跟南韓出現660億美元貿易不平衡。

