【全國新聞】得州水災增至逾百人亡 民眾指未收警報 白宮否認氣象局裁員影響

美國得州暴雨成災,增至過百人死亡,包括27名參加夏令營的女童和職員。民眾未能及時接收警報並疏散,令總統特朗普削減聯邦資源的決定備受質疑,白宮強調氣象部門人手充足,並及時發布準確警告。

救援人員繼續在得州克爾縣瓜達盧普河沿岸搜索失蹤者,鄰國墨西哥亦調派消防員增援。航拍片段可見克爾縣災情嚴重,多處有淤泥堆積。

河水周五清晨氾濫,很多身處岸邊的人走避不及,更有人報稱收不到氣象警報,令外界質疑總統特朗普數月前下令政府效率部裁減國家氣象局人手,是否導致天氣預測失準或警報系統失效。

專家普遍認為,國家氣象局的氣象監測部門能及時發布足夠預警,大半日前已警告克爾縣有氾濫危險,事發前約45分鐘亦向民眾手機發送緊急警告,但有居民報稱接收不到,即使收到當時可能仍未起床。

有專家認為民眾無法有效接收警告,可能是國家氣象局監測部門與應急部門溝通不佳。據報得州聖安東尼奧市的監測站有兩個首長職位自裁員後懸空,包括負責協調傳訊的人員,參議院民主黨領袖舒默要求徹查。

白宮重申氣象局天氣預報準確及時,民眾有足夠時間撤離,強調不存在人手短缺問題。

白宮發言人萊維特說:「國家氣象局新布朗費爾斯分局負責提供天氣預報予奧斯汀聖安東尼奧及其周邊地區,風暴期間安排了額外人手當值,不如外界所言。有人蓄意散播今次災難的謊言,非常可恥。」

有居民稱不清楚警告的嚴重性,可能是得州經常發布相關警告,令民眾的警覺性下降。

